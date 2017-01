Volkswagen teatas eile õhtul, et on jõudmas USA justiitsministeeriumi ja tolliametiga kokkuleppele diiselmootorite heitmeskandaali eest 4,3 miljardi dollari suuruse kahjutasu maksmises.

Kui pooled selle kokkuleppe allkirjastavad, mis võib juhtuda isegi täna, on kontsern saanud oma viimase karistuse diiselmootorite heitmeandmete võltsimise ehk nn emissiooniskandaali eest, kirjutas Wall Street Journal.

VW on juba kokku leppinud 17,5 miljardi dollari eraldamiseks USA tarbijate võimalike kompensatsiooninõuete rahuldamiseks.

Kaks aastat tagasi tunnistas VW üles, et on tuuninud pea 11 miljonit diiselmootorit üle maailma, sealhulgas 0,6 miljonit USAs, et need näitaks heitmetestidel tegelikele heitmemääradele mittevastavaid tulemusi.