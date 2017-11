Diktaatori varandus: pikaaegne riigijuht Mugabe on ametiajal taskusse pannud miljard dollarit ja soetanud hulganisti kinnisvara

Zimbabwe's President Mugabe addresses the crowd gathered to commemorate Heroes Day in Harare

Zimbabwe president Robert Mugabe jõudis 37-aastase ametiaja jooksul teha endast miljardäri riigis, kus keskmine palk on Maailmapanga andmetel 78 dollarit kuus.

Eile lõunal täitus Zimbabwe võimuparteilt ZANU-PF riigipea Robert Mugabele antud tagasiastumistähtaeg, pärast mida ähvardasid endised parteikaaslased ta ise võimult maha hääletada. 37 aastat võimul olnud Mugabe on ametiaja jooksul kõrvale pannud suure varanduse.

CNN-i kohaselt on sõjavägi lubanud Mugabele ja tema abikaasale täieliku immuunsust, mis võib tulla kasuks, sest Mugabet süüdistatakse mitmetes kuritegudes, nende hulgas ka suure koguse vara omandmises.

"Juba ammu kahtlustatkse Robert Mugabet, tema perekonda ja lähikondlasi riigi rahakoti kergendamises ning Zimbabwe loodusvaradest saadud kasumi kasutamises," ütles demokraatliku grupi Vanguard Africa tegevjuht Jeffrey Smith.

Presidendi vara ja valdused

2011. aastal avaldas Wikileaks kümme aastat varem koostatud USA saatkonna dokumendid, mille kohaselt on Mugabe varade kogusumma teadmata, kuid hinnanguliselt võib see ulatuda ühe miljardini. Enamik sellest on paigutatud riigist välja, täpsemalt Šveitsi, Bahama saarte ja Šotimaa kontodele.

Mugabe perekond omab kinnivara Hongkongis, mille väärtus on enam kui 5 miljonit dollarit ning nad on läinud kohtusse, et seda endale jätta. Meedia kohaselt osteti kinnisvara mõned kuud enne seda, kui presidendi tütar Bona Mugabe alustas õpinguid Hongkongi ülikoolis.

Wikileaksi andmetel on perekonnal Zimbabwes kuus erineva suurusega kinnisvara, mille hulka kuulub mitmekordne mõis ja hulk talusid maapiirkonnas. Mõisa väärtus on kohaliku meedia sõnul ligikaudu 9 miljonit dollarit ning sisaldab 25 magamistuba, kahte järve, basseini ning 30 inimest mahutavat söögituba.

Luksuskaupadest kuuluvad perekonnale eraldi toodetud kuulikindel Mercedes, Rolls Royce Phantom, mille sarnaseid olevat maailmas kokku 18 ning presidendi abikaasale kuuluv 100-karaadine sõrmus, mille väärtus on 1,35 miljonit dollarit. Abikaasa Grace Mugabe on kodumaal tuntud kui "esišoppaja" või "Gucci Grace," sest olevat Pariisi ostureiside ajal kulutanud enam kui 75 000 dollarit.

Kust varandus pärineb?

Economisti andmetel võttis riik 2000. aastate alguses talupidajatelt maa ära ja lubas selle jagada neile, kellel maad pole. Selle asemel läks maa hoopis Mugabe lähikondlastele.

Valvegrupp Global Witnessi sõnul on suur osa presidendi varast pärit ka ettevõttelt Zimbabwe Consolidated Diamond, mis loodi vaid mõned aastat tagasi ja mille kaudu on kaduma läinud suur hulk teemandikaevandustest tulnud raha.

"Samal ajal, kui teemantide müügist on kaduma läinud ligikaudu kaks miljardit dollarit, ehitab president Mugabe endale uusi maju ning ostab luksusautosid," ütles Global Witness. Mugabe ise on kõiki väiteid eitanud. Tema abikaasa Grace on öelnud, et tegemist on maailma kõige vaesema presidendiga. "Ma ei ole teda kunagi näinud kelleltki raha küsimas," ütles esileedi Guardianile.