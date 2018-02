Dividendid vähendasid Swedbanki kasumit

Swedbank Eesti 2017. aasta kasum ulatus 170,3 miljoni euroni, mida on 3% vähem kui aasta varem, teatas pank.

Languse peamiseks põhjuseks oli panga teatel kõrgem tulumaksukulu, mille põhjustas uus dividendipoliitika. Maksude eelne kasum kasvas 2016. aastaga võrreldes 8 protsenti.

„Meil on rõõm näha, et praegu on Eesti majandus väga heas seisus. Eesti inimestel ja äridel läheb hästi ning see kajastub ka meie laenuportfellis, mis kasvas viimase aasta jooksul märgatavalt,“ ütles Swedbank Eesti peadirektor Robert Kitt.

2017. aasta tõi Kiti sõnul olulise muudatuse maksupoliitikas, mille tulemusena maksab Swedbank alates eelmisest aastast dividendidena välja kogu teenitud kasumi, tasudes kohe ka ettevõtte tulumaksu. „2017. aasta eest panustame tänavu tulumaksuna riigieelarvesse 43 miljonit eurot,“ ütles Kitt.

Swedbanki laenumaht kasvas 7 protsenti nii kodumajapidamiste kui ka ettevõtete laenude toel. Tugevamat kasvu näitasid ettevõttelaenud, eluasemelaenud ja liisingud. Hoiuste maht kasvas 5 protsendi võrra. Suurt kasvu näitasid kodumajapidamiste hoiused, kuid veidi kasvasid ka ettevõtete hoiused.

Laenukahjumite reserv vähenes 3,2 miljoni euro võrra, 2016. aastal tegi pank aga 5,4 miljoni euro ulatuses laenukahjumite eraldisi.

Puhas intressitulu vähenes 1 protsenti. Kahanemise peamiseks põhjuseks on panga teatel madalamad intressimäärad turul, kõrgemad laenumahud mõjusid tulemusele aga positiivselt. Puhas teenustasutulu kasvas 6 protsenti, kuna maksete töötlemiselt ning kaardi- ja varahalduselt laekus rohkem tasu.

Panga kogukulud kasvasid 2 protsendi võrra. Peamiseks mõjutajaks oli panga teatel personalikulude suurenemine.