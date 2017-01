Raamatumüüja Apollo kehtestas sellest aastast kirjastustele laotasu. Sama teenust on osutatud kogu aeg, aga varem pole selle eest eraldi tasu võetud.

Apollo Holding OÜ juhatuse esimees Mauri Kristjan Dorbek saatis novembri alguses kõigile kirjastajatele e-kirjaga teate: „(…) alates 1. jaanuarist 2017 hakkab Apollol kehtima lao- ja logistikateenuste uus hinnakiri. Manuses on minu poolt allkirjastatud digidokument.”

Digidokumendis on kirjas: „Uue hinnakirja kohaselt on kauba lao- ja logistikateenuste tasu 2% müügilepingus sätestatud kauba käibemaksuta ostusummalt (laotasu). Laotasu sisaldab: kauba vastuvõtmist, ladustamist ja väljaandmist; kaubavedu Apollo müügipunktidesse vastavalt esitatud tellimustele; inventuure ja aruandlust; vastutust ja säilimise tagamist.” Kõik nimetatud tegevused on sellised, mida Apollo ladu tegi ka enne laotasu kehtestamist. Põhimõtteliselt ongi see suure kesklao töö.