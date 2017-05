DNB ja Nordea ühendpanka hakkab Eestis juhtima Swedbanki endine privaatpanganduse juht

Baltimaades tegutsema hakkava ühendpanga Luminor nõukogu avalikustas uue panga juhtkonna, kuhu kuuluvad ka panga maajuhid kolmest Balti riigist. Eestis hakkab Luminori juhtima Gunnar Toomemets.

Gunnar Toomemets on finantssektoris töötanud ligi 20 aastat. Viimased seitse aastat on ta juhtinud Swedbank Eesti privaatpanganduse üksust. Varem on ta töötanud Swedbanki liisingudivisjoni juhina ja olnud sama panga Eesti liisingüksuse juhatuse esimehe ametis.

“Mul on heameel tutvustada Luminori tugevat ja kogenud juhtkonda, kellega koos hakkame uut panka ehitama. Liitsime Nordea ja DNB parima kompetentsi regiooni pangandusäris ja tehnoloogiaalal ning kutsusime meeskonda turu parimad oma valdkonna tegijad. Usun, et hoolimata väljakutsetest on meil ees professionaalselt väga põnev ja palju pakkuv aeg,” ütles Erkki Raasuke, tulevase ühendpanga juhatuse esimees. Juhtkonna liikmete nimetamine on oluline verstapost uue panga loomises.

Luminori juhtkonda kuuluvad:

Erkki Raasuke, juhatuse esimees

Gunnar Toomemets, Eesti maajuht

Kristina Siimar, toodete- ja pakkumiste juht

Margus Simson, digikanalite juht

Hannu Saksala, riskijuht

Andrius Nacajus, Leedu maajuht

Kerli Gabrilovica, Läti maajuht

Christian Wallentin, finantsjuht

Peter Lunding, IT juht

Luminori laiendatud juhtkond:

Mari Mõis, õigusteenistuse juht

Marilin Pikaro, vastavuskontrolli juht

Tina Kukka, üleminekuprotsessi juht

Dace Kaulina, personalijuht

DNB ja Nordea Baltikumi äride ühendamine sõltub finantsjärelevalve- ja konkurentsiametkondade heakskiidu saamisest ja plaanitakse lõpule viia 2017. aasta kolmanda kvartali lõpus. Kõigi vajalike kinnituste saamiseni jätkavad mõlemad pangad tööd eraldiseisvalt praeguste juhtkondade eestvedamisel konkurentidena.