Dodo Pizza asutaja käis Moskvas ülekuulamisel seoses narkootikumide väidetava levitamisega söögikohtades

Venemaa suurima pitsaketi Dodo Pizza asutaja Fjodor Ovtšinnikov käis politseis tunnistajana ülekuulamisel seoses söögikohtades narkootikumide levitamise juurdlusega.

Ovtšinnikovi sõnul toimus ülekuulamine eile. Eelmisel nädalal helistas talle uurija ja kutsus ta ülekuulamisele pitsaketis narkootikumide levitamise juurdluse asjus, vahendab BBC venekeelne teenistus.

„Mulle oli teada, et eelmise aasta lõpus leiti ühe Moskva pitseeria tualetist mingite keelatud preparaatide peidik. Peidiku avastasid pitseeria töötajad ja pitseeria omanik kutsus politsei,” teatas Ovtšinnikov Facebookis.

Ovtšinnikovi sõnul käis ta ülekuulamisel koos advokaadiga. Talle tehti teatavaks, et politsei uurib kriminaalasja narkootiliste ainete eriti suures koguses ebaseadusliku valmistamise, müügi või edasitoimetamise paragrahvi järgi. Maksimaalne karistus on eluaegne vangistus.

Vaatamata sellele, et Ovtšinnikov on asjas tunnistaja, võidakse tunnistaja tema sõnul kergesti ümber kvalifitseerida kahtlusaluseks.

Ovtšinnikov kirjutas, et Venemaa siseministeeriumi Moskva peavalitsusse saabus avaldus kelleltki J.V. Proninalt, kes teatas, et pitsaketi kattevarju all tegelevad Ovtšinnikov ja tema partnerid Moskvas narkootiliste ainete levitamisega.

„Saadetised tulevad Ladina-Ameerikast. Seetõttu sõidan ma pidevalt piiri taha, kus meil töötavad kattevarjuks pitseeriad,” kirjutas Ovtšinnikov. Politsei kinnitas, et Dodo Pizza söögikohtadest on leitud veel peidikuid narkootikumidega, kuigi Ovtšinnikov ei tea nendest juhtumitest midagi.

Ovtšinnikov ja tema advokaat kavatsevad esitada kaebuse laimu kohta ja selgitada välja, kes on see Jekaterina Pronina, kes Dodo Pizzat narkootikumide levitamises süüdistas. Ovtšinnikov märkis, et tal ei ole otsesidemeid ei pitseeriatega, kust narkootikume leiti, ega omanikuga, kes ostis temalt lihtsalt frantsiisi.

Ovtšinnikov on tuntud ärimees Komi pealinnast Sõktõvkarist. Ta on 35-aastane. 24-aastaselt võttis ta väikese laenu korteri remondiks ja avas Sõktõvkaris raamatupoe. Tänu investoritele muutus see varsti kaheksast poest koosnenud ketiks.

2011. aastal avas Ovtšinnikov Sõktõvkaris esimese pitsabaari, mis kasvas mõne aastaga Venemaa suurimaks ja laienes ka piiri taha.

Lisaks Venemaale on Dodo Pizza esindatud Kasahstanis, Rumeenias, Leedus, Eestis, Usbekistanis, USA-s, Hiinas ja Suurbritannias.