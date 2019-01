Dombrovskis Läti eurokonverentsil: Itaalia probleemid on vaid edasi lükatud, euro ei ole neis probleemides süüdi

„Samad küsimused kerkivad tõenäoliselt ja 2020. aasta eelarvega,“ lausus Dombrovskis.

Konverentsil tõstatunud küsimusele, kas selles, et Itaalia on praegu vaesem kui 1999. aastal ning riigi kuhjunud probleemides võiks olla süüdi ka ühisraha, vihjates sellele, et erineva majandustsüklites ja arenguga riikidele ei pruugi euroraha süsteem ühtmoodi hästi sobida, vastas Dombrovskis: "Selles, et Itaalia on kõige aeglsemalt arenev Euroopa majandus, ei ole süüdi mitte euro, vaid madal tootlikkus," lausus ta.

Läti euroalaga liitumise viiendale aastapäevale pühendatud konverentsil tõdes riigi endine peaminister Dombrovskis, et euroala on ajast, mil Läti sellega liitus, oluliselt muutunud. Ta möönis, et kriisi ajal oli ühelt poolt palju kahtlejaid, kes ütlesid, et mis mõte on Titanicu pardale astuda, kuid teisalt oli ka euroalal tarvis positiivseid näiteid. Nüüd on olukord majanduses positiivsem ning ka euroala on palju muutunud ning võimalikuks tulevaseks kriisiks ollakse palju paremini valmis. Samas tõdes ta, et Euroopa kontroll ei saa asendada riikide endi vastutustundlikku käitumist.