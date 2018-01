Donald Trump on investoritele seni parim president pärast Franklin Roosevelti

USA presidendil Donald Trumpil jäi selja taha esimene presidendiks olemise aasta.

Kui vaadata USA aktsiaturul toimunut, siis Dow Jonesi tööstuskeskmise nimeline maailma tuntuim aktsiaindeks tõusis Trumpi esimesel aastal 31 protsenti. Suuremat tõusu tegi aktsiaturg presidendi esimesel ametiaastal viimati Franklin Roosevelti presidendiks olekul.

Franklin D. Roosvelti esimesel presidendiks oleku aastal tõusis aktsiaturg 96,5 protsenti, kirjutab CNBC.

Kõige hullem esimene presidendiaasta oli investoritele Jimmy Carteri oma, mil aktsiaturg langes 19,6 protsenti.

Trump lubas kärpida regulatsioone, langetada makse ja sisendada majandusse kindlustunnet.

Kui Dow Jonesi tööstuskeskmine tõusis ajaloos esmakordselt 25 000 punktini, säutsus Trump Twitteris, et „ma arvan, et uus number on 30 000.“

Vahepeal on aktsiaindeks löönud ka ära 26 000 punkti.