Donald Trump on USA miljardäride edetabelis 92 koha võrra kukkunud

Ajakirja Forbes rikkaimate ameeriklaste värskest edetabelist selgub, et suurima kukkumise läbi teinud USA president Donald Trump, kes on aastaga kaotanud 600 miljardit dollarit.

Kui aastataguses edetabelis oli Trump 156. kohal, siis nüüd 92 kahe koha võrra madalamal 248.kohal. Tema vara väärtus on 3,1 miljardit dollarit.

Kukkumise põhjustena toob Forbes välja New Yorgi karmi kinnisvaraturu, kohtuasjad ning kallis presidendikampaaniat.

Edetabeli esikohal on juba 24. korda Microsofti asutaja Bill Gates, kelle vara väärtuseks hindas Forbes 89 miljardit dollarit. Seda on 8 miljardi dollari võrra rohkem kui aasta tagasi.

Edetabeli teisel kohal on Amazoni asutaja Jeff Bezos 81,5 miljardi dollariga. Bezose vara kasvas aastatagusega võrreldes 14,5 miljardi dollari võrra.

Edetabeli esikolme lõpetab Berkshire Hathaway juht Warren Buffett 78 miljardi dollariga. Buffetti vara kasvas aastaga 12,5 miljardi dollari võrra, seda vaatamata sellele, et juulis loobus ta enam kui 3 miljardi dollari väärtuses Berkshire Hathaway aktsiatest.

Kõige rohkem on aastaga oma vara kasvatanud Facebooki looja Mark Zuckerberg. Tema vara väärtus on aastaga suurenenud 15,5 miljardi dollari võrra 71 miljardi dollarini. Sellega on Zuckerberg edetabeli neljas.

Kokku oli 400 rikkaima ameeriklase vara väärtus 2,7 triljonit dollarit. Edetabelisse pääsemiseks pidi inimesel vara olema vähemalt 2 miljardit dollarit, seda on 18% rohkem kui aasta tagasi.

Esikümnesse jõudnud miljardärid on oma vara aastaga kasvatanud vähemalt miljardi dollari võrra.

Oma vara on kasvatanud 289 edetabelisse kuulujat, kaotajaid on vaid 51. Sellise rekordilise aasta põhjuseks on tugev aktsaiturg. Näiteks S&P 500 on aastaga kerkinud 17%.

Edetabelisse ei mahtunud 169 miljardäri.

Seekordses edetabelis on 22 uut nime, neist 14 miljardäri on oma vara ise teeninud.