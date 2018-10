DPD avas Jõhvi äripargis üle miljoni euro maksma läinud uue terminali

DPD Eesti tegevjuht Rainer Rohtla selgitas, et kaasaegsete tingimuste ja tulevaste kaubamahtude teenindamiseks piisava varuga terminalihoone ehitamise taga olid just pidevalt suurenevad pakivedude mahud üldiselt ning ka kogu Ida-Virumaa piirkonnas. „Lisaks muidugi ka lihtsam põhjus, et vanad ruumid hakkasid jääma juba liialt kitsaks meie enda töötajatele. Uus terminal pakub paremaid töötingimusi ning töörahulolu," märkis Rohtla ning lisas, et üha kasvava tööjõupuuduse juures on heade inimeste leidmise ja hoidmise nimel vaja ka tööandjal selleks pingutada.

„DPD Eesti on omanud allüksust Jõhvis tegelikult juba aastaid, kuna linna asukoht efektiivse jaotuslogistika sõlmpunktina on ülimalt hea," märkis Rohtla. „Meie senise terminali asukohad on Jõhvis mitmel korral muutunud, sest oleme pidevalt oma äri laiendanud ning sellest tulenevalt vajanud suuremat pinda. Eelmine terminal asus lisaks ka elumajade läheduses, mis ei ole vastutustundliku ettevõtluse mõistes aktsepteeritav, kuna me ei taha häirida piirkonnas elavaid inimesi, mille autode laadimine öötundidel kahjuks kaasa toob. Seega on meil selle võrra suurem heameel, et lisaks modernsemale hoonele, kus on paremad töötingimused, saame olla ka vastutustundlikud kohaliku kogukonna suhtes viies logistika linna kõrval asuvasse tööstusparki," selgitas Rohtla.