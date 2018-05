Draama Zuckerbergi-nimelises haiglas: Facebooki looja on töötajad välja vihastanud

Foto: Wikipedia

Zuckerbergi-nimelises San Francisco Üldhaiglas ja Traumakeskuses on podisemas väike draama. Mõned haigla õed on esitanud petitsiooni, et Facebooki looja nimi võetaks haigla nime eest ära. Loomulikult on põhjuseks Zuckerbergile palju tähelepanu toonud andmelekke skandaal.