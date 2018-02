DROONIFOTOD ja DROONIVIDEOD | Protestijate kolonn jõudis Eesti-Läti piirile, kus on tõsine ummik. Kohal võib olla julgelt üle tuhande auto

Tallinna serval Laagri MaksiMarketi juurest ja veel kümnekonnas paigast üle Eestimaa startisid või stardivad täna hommikul autokolonnid, ühinemaks aktsiisitõusu vastaseks protestiks üleskutsega "24.02 kõik koos Lätti!" lõunanaabrite juurde alkoholi ostma. Kell 12:30 ajal hakkas autokolonn piiri ületama. Delfi fotograafi sõnul on piiril tõeline ummik. Vabalt võib kohal olla üle tuhande auto. "Tõeline laulupeo rongkäik. Kõik lehvitavad," kirjeldas fotograaf toimuvat.

Facebookis on lubanud aktsioonist osa võtta lausa 4400 inimest. Laagris kolonni "teele saatnud" Delfi fotograafi hinnangul oli kohapeal mõnisada ekipaaži. Sõit piiri suunas algas kell 9:30.

Vaata droonifotosid pilgeni täis autoparklast!



Doonivideo näitab Läti-reisjate suurt hulka:





Lisaks startisid või stardivad autokolonnid koordineeritult veel enam kui kümnest Eestimaa paigast, neist suuremate liitujate arvuga Tartu ja Pärnu, kuid organiseeritud stardipaigad olid ka Saaremaal ja Jõhvis. Kolonnid koonduvad Valkas ja Iklas. Seejärel suundutakse edasi Iklast 55 km ja Valkast 72 km kaugusel asuvasse Mazsalaca väikelinna, kus plaanitakse koosviibimist koos kõnedega.

Delfi Tartus olev fotograaf raporteerib, et seal hakkasid autod Läti suunas liikuma kell 11:30. Ürituse peakorraldaja Tarmo Leppik vaatas imestusega seda massi, mis kohale oli tulnud ja avaldas lootust, et üle 1500 auto ei tule. Mazsalacas pole nii palju parkimiskohtigi.

„Ma pole juba paar nädalat korralikult magada saanud. kindlasti ei oodanud, et üritus nii suureks paisub. Esialgu oli kavas paarsada autot, aga nüüd on infot juba 3000 masinast. Loodan küll, et nii palju ei tule, sest iga autoga on omakorda rohkem vastutust. Usun, et see saadab kindlasti signaali valitsusele, et aktsiisipoliitikat tuleks muuta. Juba eile oli näha, et sotsiaaldemokraatide toetus on langenud ja loodan, et kolonn paneb mõtlema," ütles mees Tartus. Vaata kogunemise videot.

Teine korraldaja Silver Kuusik ütles, et nii suurt poliitilist üritust pole Eestis pärast iseseisvumise taastamist olnudki.

Lemmatsi tanklas läks enne starti aga ka pingeliseks. Tekkis tüli. Kohalik külamees sai kurjaks ja ütles, et üritus on kogu Eesti rahva vastu ning hakkas Kuuuurija kaameramehega kähmlema.

Siin on aga ka mõned fotod Tartu kogunemisest:

Protestijad Tartus Foto: Foto: Joosep Tiks

Pärnus kogunetakse Häädemeeste kandis tee ääres. Fotograafi hinnangul oli seal umbes poole kilomeetri jagu ootavaid autosid. Video siin:

Kella 12:30 ajal ületas kolonn piiri.

Protestijad Tartus Foto: Foto: Joosep Tiks

Protestijad Tartus Foto: Foto: Joosep Tiks

Enne ürituse toimumist kirjeldas korraldaja Taavi Leppik selle mõtet järgmiselt:

„Põhiline põhjus on Eesti valitsuse aktsiisipoliitika, tänu millele kaotab Eesti riik ning sellega seoses ka MEIE KÕIK päris suure summa ja ma ei räägi ainult alkohooliaktsiisist."

Tema hinnangul peaks niisama valitsuse kirumise ja sajatamise asemel hoopis midagi ära tegema. Algne plaan oli koguda autokolonni, mis sõidab Lätti napsu ja bensiini hankima, umbes 100 inimest. Kell pool seitse esmaspäeva õhtul olid aga minejateks märkinud end üle 1500, üritusest huvitatuteks üle 6000 inimese.

Miks just pühalik pidupäev, mil Eesti Vabariik saab 100-aastaseks? „Just see päev on minu arvates kõige õigem valitsust natuke torgata ja mõtlema panna, mis on nende statistikate ning exeli põhjal tehtud halbade otsuste tulem ning kui seda piisavalt kõva häälega ja suure massiga teha, võib olla mingi lootus, et meid kuulda võetakse," kirjutab korraldaja, kes loodab, et tema väikesest juba üsna suureks paisunud üritus aitab muuta tema pere ning kõigi osalejate elu paremaks. ERRi portaalile kinnitas Leppik, et asi pole ostukogustes - tema ise joovat vaid neli õlut kuus - vaid aktsiooniga valitsusele sõnumi edastamises.