Dubai kaubanduskoja juht: EXPO-lt puudumine teeb Eesti ettevõtetele karuteene

Tallinnas viibiv Dubai kaubandus- ja tööstuskoja juht Hamad Buamim oli pärast kohtumist Eesti esindajatega rahulolev. „Kohtumine läks väga hästi. Meie delegatsioon on Eestis esimest korda, aga oleme teie riigi kohta väga palju kuulnud,” kiitis Buamim. „Oleme juba tutvunud Eesti arenenud tehnoloogia ja e-lahendustega, aga huvi on teha koostööd ka teistes valdkondades, näiteks põllumajanduses, toiduainetööstuses ja kindlasti turismis.” Samas on Buamim pettunud, et Eesti ei osale Dubai EXPO-l.