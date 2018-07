Düstoopia Ameerika moodi – telesaade, et õppelaenu tagasi maksta

Ameerikas kutsuti ellu telesaade "Paid Off", mis lubab parimaid mälumängureid laenukoormast vabastada, kirjutab Bustle.

Teadagi on Ameerika riik, mille ülikoolide õppemaksud on vaikselt aga kindlalt viimaste aastakümnete jooksul aina astronoomilisemaks muutnud. Seal õppimiseks tuleb üldiselt välja käia 30 000 – 100 000 dollarit, milleks kolm neljandiku õpilastest õppelaenu võtavad. Seda saavad nad siis aastakümneid tagasi maksta.

"Õnneks" loodi telekanalis TruTV meelelahutuslik mälu mäng, mille parimatele lubatakse nende õppelaenud kinni maksta. Esimeseks hooajaks kutsuti osalejate sõelumisele neid, kellel on muljetavaldav silmaring ning muidugi õppelaen. "Me paneme oma osalejad proovila kõiksuguste varia küsimustega. Mängus võib ette tulla kõik, mis maailmas toimub, näiteks poliitika, geograafia õppelaenu süsteemi tundmine, popkultuur ja palju muud," seisab saate kodulehel.

Projekt on sotsiaalmeedias juba tekitanud omajagu furoori, sest inimestele pole selge, kas tegu on toreda viisiga, kuidas hädasolijaid aidata või nahaalse teiste õnnetuse pealt raha kokku kraapimisega. Saatejuht, vanglaseriaalist "Oranž on uus must" tuntud Michael Torpey saab väidetavalt aru, kui murettekitav "Paid Off'i" kandev idee on, ent samas arvab ta, et just see ongi asja mõte.