E-Kaubanduse kasvu tulemus: logistikafirma teeb Baltikumi suure investeeringu

E-kaubanduse jätkuvat kasvu arvestades lisab logistikafirma DPD järgmise kahe aasta jooksul Baltimaadesse juurde rohkem kui 250 uut pakiautomaati ning investeerib ligi 5 miljonit eurot.

Juba järgmise aasta jooksul paigaldab DPD Baltikumi vähemalt 120 uut pakiautomaati - 50 Eestisse, 20 Lätti ning 50 Leetu. Käesolev investeeringu plaan viiakse lõpuni 2019. aasta jooksul. Kokku investeerib DPD järgneva kahe aastaga Baltikumi pakiautomaatide võrgustikku ligi 5 miljonit eurot.

"Andmed meie viimastest uuringutest näitavad, et pakiautomaate eelistatakse eraisikute uksest-ukseni kullerteenuse kõrval selgelt rohkem ja see trend on kasvamas. Seepärast on meil ka kavas tõsta jõuliselt investeeringuid pakiautomaatide võrgustiku arendamisesse," selgitas DPD tegevjuht Rainer Rohtla. "Pakiautomaatide rohkus ja eelistamine on Eesti ja Baltimaade eripära võrreldes teiste Euroopa riikidega ning eriti paistab selles osas silma just Eesti," lisas Rohtla.

Kantar TNS-i läbiviidud ja DPD tellitud uuringust selle aasta suvel selgus, et Eesti elanikud kasutavad teiste teenustega võrreldes kõige rohkem just pakiautomaate (80% küsitletutest), Läti elanikud eelistavad praegu veel tellida esmalt pakke koduaadressile ning seejärel pakiautomaati (41% küsitletutest) ning leedulastest tellib oma saadetised pakiautomaati ligi kolmandik e-ostlejatest.*

DPD-l on hetkel Eestis kokku 127, Lätis 139 ja Leedus 91 DPD pakipunkti.

*Kantar TNSi läbiviidud ja DPD tellitud uuring e-ostjate harjumustest viidi läbi 22 Euroopa riigis 2017. aasta suvel. Eestist osales uuringus 805 inimest.