E-poodnikel keelatakse kliente valikuliselt teenindada

„Kui kanda tänane digikeskkonna olukord üle tavaellu, siis näiteks kui belglane tuleks Eestis toidupoodi vett ostma, palutaks kõigepealt näha tema passi ja saadetaks ta siis poest välja kuhugi nurgatagusesse putkasse, sest see toidupood belglasi ei teeninda. See oleks ju skandaal! Aga kahjuks veebimaailmas on asi siiamaani just nii toiminud.” Sellise värvika näitega tutvustas Euroopa Komisjoni digivolinik Andrus Ansip probleemi, mille lahendamist ta – pärast rändlustasude kaotamist – enda teiseks suureks töövõiduks peab.