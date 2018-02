E-profiili töötajad jäid pika ninaga

Tööstusettevõte E-Profiil liikus jaanuaris pankrotti, nii et töötajad saavad selle kuu alguses kätte vaid osa läinud kuu palgast, kirjutab Äripäev.

E-Profiili töötajateni jõudis teisipäeval teatis, milles seisis, et nad ei näe veebruaris kogu palka. "Töötukassa hüvitab mõnel määral märtsis selle perioodi, kuid märtsini on veel terve kuu. Lihttöölistele on see päris valus löök. Ei ole ka keegi kindel, et jaanuari viimase nädala eest raha tuleb," nentis Äripäevaga ühendust võtnud inimene.

Pankrotti tüürinud E-Profiil ise maksab selle kuu alguses välja ainult osa summast.

Loe pikemalt Äripäevast.