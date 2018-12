E-residendid jälle hädas Eesti pankadega: nüüd sulgeb nende kontosid massiliselt Nordea panga järeltulija

Luminori rahapesu tõkestamise juht Hannes Oja ütles, et rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevalt on pankadel kohustus ajakohastada kõikide klientide andmeid. Seetõttu peavad kõik olemasolevad kliendid seda ise regulaarselt tegema. Mitteresidentidest kliendid peavad vastama aga ka täiendavatele küsimustele, mis on seotud nende äritegevuse ja tehingute päritoluga.

„Tuletame andmete uuendamist klientidele alati erinevate kanalite kaudu (e-mail, post, telefon, internetipank) meelde. Kui klient jätab siiski järjepidevalt andmed uuendamata või ei suuda tõendada oma äritegevusega seotud tehingute päritolu ja rahade liikumist, siis oleme kohustatud lõpetama kliendisuhte. See on kooskõlas ka rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusega,” rääkis Oja.

Ühtlasi märkis ta, et Luminor on oma teenuste pakkumisel keskendunud ennekõike kohalikule ehk Baltikumi turule, mistõttu eeldatakse, et ka panga klientide tegevus on seotud siinse majandusruumiga. Kuivõrd e-residentsus ei ole samaväärne Eesti kodakondsusega ning kõik e-residendid peavad läbima kontrolli, siis ei ole panga võimalik pakkuda soovitud teenust, kui pank ei saa neilt piisavalt teavet.

E-residentsuse programmi avalike suhete juht Arnaud Castaignet tõdes, et kuna viimasel ajal on pangad läinud järjest karmimaks oma tunne-oma-klienti põhimõtete rakendamises, siis tõepoolest on neil mitteresidentidel, kel pole ette näidata seost Eestiga, olnud juba mõnda aega raskusi Eestis asuvates pankades konto avamisega ja omamisega. Seetõttu kasutavad paljud e-residendid Eestis asuvate pankade asemel välismaiseid makseasutusi nagu Holvi, Transferwise jt.

Otsivad lahendusi pigem välismaiste makseasutuste kaudu

Kuigi e-residentsuse algusaegadel oli nõutav pangakonto mõnes Eesti pangas, siis nüüd on tekkinud terve rida alternatiive. Castaignet’ sõnul kasutavad paljud e-residendid Eestis asuvate pankade asemel välismaiseid makseasutusi, millega on küll tekkinud üks täiendav probleem seoses dividendide maksmisega, kuid seegi teema on peagi lahenemas.

Nimelt oli üle-eelmisel nädalal riigikogu päevakorras valitsuse algatatud äriseadustiku, mittetulundusühingu seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu. „See lahendab seni e-residentide jaoks olulise välismaiste makseasutustega seotud olukorra, kus sissemaksete kinnitusi välismaa makseasutusest ei aktsepteerita,” lausus e-residentsuse avalike suhete juht.

Castaignet’ sõnul teeb e-residentsuse programm koostööd mitmete välismaiste makseasutustega, et üha enam laiendada teenuste valikut ja pakkuda konkurentsivõimelisi teenustasusid.

„Tulevikuplaanides on mitme uue võimaluse lansseerimine. Lisaks jätkame koostööd Eestis asuvate pankadega, et mõista pankade väljakutseid e-residentide teenindamisel. Koostöö eesmärk on pankade poolt teenindavate e-residentide arvu tõstmine, ilma et see suurendaks pankade riske.” rääkis ta.