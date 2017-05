E-residendid saavad distantsilt ettevõtte kontot avada Soome makseasutuses

Eesti e-residentsuse programmi eestvedajad teatasid, et tänasest saavad e-residendid luua uusi ettevõtteid koos arvelduskontoga ilma Eestit külastamata ja läbi Soome makseasutuse Holvi. Küll aga ei tähenda see veel, et Eesti pangad konto avamist ilma kohale tulemata pakuksid. Näiteks ütleb Swedbank, et nemad alles töötavad vastavaid lahendusi välja, et distantsilt pangakontot avada saaks.

E-residentsus on programmi juhi Kaspar Korjuse sõnul katseaja edukalt läbinud ning nüüd saab Eesti pakkuda teenuseid kõikjal üle maailma täiesti digitaalsel kujul. Seni pidid e-residendid ettevõttele arvelduskonto avamiseks Eestis vähemalt korra kohal käima ning see tingimus takistas eriti kaugematest riikidest pärit e-residentidel uute ettevõtete loomist. Hetkel saab ettevõte kontot luua Soome Holvi makseasutuses. See tähendab, et Holvi e-residentide teenus annab inimestele Euroopa Liidu IBANi (konto numbri) ning see töötab samamoodi nagu traditsiooniline pangakonto, kuid on kohandatud Eestis ettevõtet omavatele e-residentidele.

Eesti suurima panga Swedbanki pressiesindaja nentis, et Swedbank on alles välja töötamas lahendusi, kuidas võimaldada distantsilt kontot avada. "Täpsemalt detaile avada on veel vara," lausus pressiesindaja Kristel Peterson.

Kaspar Korjus juhtis tähelepanu, et e-residentide poolt loodud ettevõtted jätavad kaudsete tuludena Eestisse keskmiselt 4300 eurot aastas. "Samas suurendavad sellised ettevõtted ka Eesti majandusruumi, luuakse kontakte, suureneb võimalik turg, kus kodumaised ettevõtted saavad kaasa lüüa," lisas ta.

Holvi juhatuse esimehe Antti-Jussi Suomineni sõnul on ettevõtete hulk maailmas üldiselt tõusuteel, kuid peaaegu kõikjal on neil probleeme heal tasemel finantsteenuste kättesaadavusega. "Oleme jälginud e-residentsuse arengut algusest peale ja usume, et koos saame aidata kaasa paljude edukate ettevõtmiste sünnile," lisas ta.

"Maailmas on kümneid miljoneid ettevõtlikke inimesi, kes ei saa endast sõltumatutel põhjustel ettevõtteid luua," ütles Korjus. Tema sõnul saab e-residentsus anda paljudele inimestele esimest korda võimaluse äri alustada ning see omakorda aitab kaasa majanduslike probleemide leevendamisele erinevates maailma piirkondades.

Eesti e-residendid võivad interneti teel asutada ettevõtte, seda kaugjuhtida, taotleda konto avamist ja krediitkaarti, teha e-panganduse tehinguid, saada ligipääsu rahvusvahelistele makseteenuste pakkujatele, esitada maksudeklaratsioone ning digitaalselt allkirjastada dokumente ja lepinguid.

On oluline rõhutada, et e-residentsus ei anna kodakondsust, maksuresidentsust, elamisluba ja Eestisse või Euroopa Liitu sisenemise luba. E-residendi digi-ID ei ole füüsiline isikut tõendav või reisidokument ja sellel ei ole fotot.

Hetkel on Eestil ligi 19 000 e-residenti kokku 138 riigist, e-residentide poolt on loodud ligi 1600 uut ettevõtet ja e-residendid on seotud üle 3000 ettevõttega (omanike või juhatuse liikmetena).

E-residentsuse partner Holvi on asutatud 2011. aastal Soome ettevõtjate poolt keskendudes väike-ettevõtjate ning vabakutseliste professionaalide teenindamisele. 2016. aastal omandas Holvi rahvusvaheline pangandusgrupp BBVA.