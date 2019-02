E-residendid saavad peagi digitaalseid isikutunnistusi kätte ka Tokyos ja San Franciscos

PPA peadirektori Elmar Vaheri sõnul on Ameerika Ühendriikides ja Jaapanis uute väljastuskohtade loomine e-residentsuse arendamise järgmine samm. „Projekti käima lükkamisel pidid kõik e-residendid käima dokumendil järel Eesti PPA esinduses, seejärel laienes e-residentsuse digitaalse isikutunnistuse väljastamine Eesti välisesindustesse ning nüüd juba rohkem kui aasta väljastab Lõuna-Koreas Soulis neid dokumente meie partnerettevõte. See kogemus andis kindluse, et partnerite kaasamine dokumentide väljastamiseks on võimalik. PPA vaates on kõige tähtsam, et e-residendiks saab välismaalane, kes ei väärkasuta seda süsteemi ning dokumendi väljastamine on turvaline kogu protsessi ulatuses. Seetõttu algab ka Ühendriikide ja Jaapani partnerite puhul reaalne koostöö alles siis, kui teenusepakkuja nõuetele vastavuse, väljastusprotsessi korraldamise ja töötajate kvalifikatsiooni osas on tehtud põhjalik kontroll ning ka koolitus e-residendi digitaalse isikutunnistuse kohta,“ rõhutas Vaher.

"Viimastel kuudel laekub riikidest üle maailma keskmiselt 400-500 e-residentsuse taotlust nädalas. See number võiks olla veel suurem, kui kaardi kättesaamisvõimalused paranevad," ütles e-residentsuse programmi tegevjuhi kohusetäitja Ott Vatter. E-residentsuse programm näeb juba mõnda aega tugevat huvi e-residentsuse vastu nii Jaapanis kui Ameerika Ühendriikides. "Usume, et Eesti sisuline majanduslik koostöö sealsete e-residentidega kasvab tänu parematele kaardi väljastamise tingimustele oluliselt."

Lepingu allkirjastasid siseminister Katri Raik, PPA peadirektor Elmar Vaher ja teenusepakkuja VF Worldwide Holdings Ltd regionaalne äriarenduse juht Vivek Sharma.