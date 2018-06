E-residendist brasiillane teeb vanainimestele mobiilimänge ja kavatseb eduka äriga Eestisse kolida

Stürmeri firma on mõnes mõttes väga iseäralik. Nimelt tegelevad nad oma meeskonnaga sõnamõistatusmängude tootmisega, mida saab mängida nii mobiilis kui arvutis. Nad on leidnud ka endale kindla sihtgrupi. Cupcake'i sõnamängude mängijad on vanemad inimesed, keskmine kasutajate vanus Euroopas, Brasiilias ja USAs 60 aastat ning neil on 2 miljonit aktiivset kasutajat. "Meie kasutajad on tihti naisterahvad ja pensionärid, kes mängivad mänge ajaviiteks, aga ka mõistuse erguna hoidmiseks," kirjeldas Stürmer täiesti ebatraditsioonilist mänguri-profiili. "Nad on arvatavasti kõige toredamad kliendid üldse! Me suhtleme ja arutame nendega mängude teemal, nad sõbrunevad omavahel ja leiavad endale selliset ka suhtluskaaslasi."

Stürmer ütleb aga, et kuna nende firma kümmekond töötajat on nagunii mööda ilma laiali, siis Eestist firma juhtimine ei ole keerulisem kui praegune korraldus. "Eestis on palju sõbralikum maksusüsteem kui Brasiilias. Seal peab sisuliselt kohe, ettevõttesse raha laekudes, nendelt makse maksma. Samuti on siin regioonis palju rohkem mängude ja selle sektoriga seotud üritusi, kuhu Brasiiliast kohale tulla on väga tülikas."



Cupcake'i töötajad arendavad ettevõtet peamiselt üle videosilla, elades ise maailma eri paigus.

Cupcake loodi 2012. aastal ning kasumlikud on nad olnud kolm aastat. Stürmer ütleb, et kogu teenitud raha läheb küll turundusse, et nii rohkem kasutajaid kaasata. "Brasiilias oleme me juba väga tuntud ja juhtiv mängutootja, aga Euroopas on konkurents palju tihedam. See on ka veel üks põhjus, miks pean oluliselt tõsistele tootjatele nagu Supercell või ka Eestis loodud Creative Mobile'i lähedal olemist oluliseks. See aitab meil areneda ja paneb pingutama."