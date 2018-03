E-residentsuse programm löögi all: pangad sulgevad massiliselt kontosid

Riigikogu liige Deniss Boroditš (RE) ja ettevõtluskonsultant Ron Luvištšuk hoiatavad, et kui valitsus midagi ette ei võta, võib e-residentsuse projektil kriips peal olla, sest pangad hoiduvad mitteresidentidest ettevõtjatele pangakontosid avamast ning sulgevad massiliselt juba avatud kontosid. Probleem ei puuduta üksnes kolmandate riikide ärimehi, vaid ka EL-i päritolu ettevõtjaid, kirjutab err.ee.

Eesti pangad otsustasid selleks, et mitte liigselt riskida, lihtsalt välismaiste äriklientide teenindamisest hoiduda.

Samal ajal aga tegeleb Eesti riik rahvusvaheliselt juba neljandat aastat välismaalastele suunatud e-residentsuse programmi propageerimisega, et meelitada siia välismaiseid investoreid.

Ärikonsultant, BFA Estonia juhatuse liige Ron Luvištšuk nimetab välismaiste ettevõtjate kontode sulgemise probleemi ulatuslikuks ja tõsiseks.

"Minu andmetel on üks Eesti väikepank sulgenud viimastel kuudel tuhat kontot. See tähendab, et suured pangad võivad olla sulgenud 5000 kuni 10 000 kontot. Ja nad ei sulge üksnes kolmandatest riikidest pärit mitteresidentide kontosid, vaid ka EL-i kodanike kontosid. Pangad kardavad," ütles Luvištšuk ERR-ile.

Pankade peamiseks argumendiks on, et mitteresidentidelt saadud tasud ei kata nende kontrollimiseks tehtavaid kulutusi.

Boroditš lisas, et lähiajal peaks aset leidma peaminister Jüri Ratase kohtumised pankadega, kus arutatakse tekkinud probleemi.

Loe pikemalt err.ee'st.