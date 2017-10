E-residentsuse programmi juht Kaspar Korjus: paari aasta eesmärk on saada Eestisse 20 000 e-residendi ettevõte

E-residentsuse projekti juht Kaspar Korjus, valitsus on otsustanud teie programmile järgmiseks kolmeks aastaks väga heldelt raha jagada. Kokku 8 miljonit, sh tuleval aastal 3,8 miljonit eurot. Millele te selle kulutate?

Me tahame minna sihtturgude põhiseks. Näiteks on meil järgmiseks aastaks reklaami- ja meediahange ära tehtud, selle maksumus on 800 000 eurot. Avalike suhete hange saab ka varsti tulemuse, selle täpne maht on veel teadmata. Mõlemad keskenduvad sihtturgudele nagu Türgi ja Ukraina, aga tänu Brexitile näiteks ka Suurbritanniale. Brexiti hirmus tullakse ettevõtetega Eestisse ja kui peaks veel tulema n-ö kõva Brexit, on meil sellest loota väga suurt kasu.