E-residentsuse programmi juht lubab, et Eesti oma krüptoraha estcoin siiski tuleb

E-resident Peter Kentie estcoini disain. Foto: e-residentsuse programm

Kui Eesti e-residentsuse programmi juht Kaspar Korjus tuli tänavu suvel välja ideega Eesti oma krüptoraha ehk estcoini kasutuselevõtust, ei leidnud see Eesti Pangas kuigi sooja vastuvõttu. Nüüd teatas Korjus, et idee kallal töötatakse edasi ning kaalumisel on kolm estcoini varianti, kirjutab ERR Uudised.