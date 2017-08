E-residentsuse udujutt? Pangad tõrguvad välismaalastest e-residentidele pangakontosid avamast

EAS tutvustab e-residentsuse projekti kui lihtsat võimalust Eestisse ettevõte asutada, tegelikkuses aga tõrguvad pangad juba tükk aega välismaalastele pangakontosid avamast, kui nad suuremat seotust Eestiga tõestada ei suuda. E-residentsus pole selleks piisav side ega anna eeliseid, kinnitavad pangad, kirjutab ERRi uudisteportaal.

Juriidilise ja finantskonsultatsiooniga tegelevad ettevõtted, kes muuhulgas aitavad välismaalastel Eestisse ettevõtteid asutada, kurdavad, et riigi ilus jutt e-residentsusest on tupiktee: tegelikkuses on alates tänavu märtsist, mil tuli avalikuks Danske panga rahapesuskeem, võimatu välismaisele juriidilisele isikule, kes soovib Eestisse ettevõtte asutada, pangakontot avada. Kui varasemalt oli probleeme üksnes LHV-s kui SEB-s, mis kirjade järgi e-residente teenindavad, siis kevadest läks keeruliseks ka Swedbankis, kes lisaks kontrolli karmistamisele ja sellega kasvavale ajakulule tõstis ka välismaise juriidilise isiku pangakonto avamise hinna 200 euro peale.

Rahandusministeeriumi ja finantsinspektsiooni kinnitusel ei ole rahapesu ja terrorismi tõkestamise regulatsiooni karmistatud, vaid pigem videotuvastuse võimalusega paindlikumaks tehtud, seega peab pankade regulatsioon olema nende sisemine otsus, mitte riiklik suunis - Danske kulukaks läinud juhtum oli õppetund, millest teised küllap targu õppisid.

