E-sigarettide müüjad hoiatavad piirikaubanduse eest. MTA peab aga hirmu ülepaisutatuks

E-sigarettide ja nende tarvikute müüjad pole rahul karmide seadustega, mis tooteid reguleerivad ja hinnad üles kruvivad. Lisaks hinnatõusule keelatakse järgmisest suvest ära ka vedelike maitsed. „Viimase aasta jooksul Eestis kiirkorras vastu võetud seaduse- ja maksumuudatused e-sigarettidele on viinud olukorrani, kus tubakavaba alternatiiv suitsetamisele on veel kehvemas seisus kui tavatubakas. Seadusemuudatused mõjutavad ligikaudu 40 000 e-sigareti kasutajat Eestis ning laiemalt kõiki sigaretisuitsetajaid, kes otsivad vähem tervist kahjustavat alternatiivi ja sigaretisuitsetajate lähikondseid, kes tihti passiivse suitsetamise all kannatavad," rääkis Kotke.

Tänavu jaanuaris kehtestatud aktsiis tõstis tema sõnul valmisvedelike hindasid 30-100% ning komponentide hind tõusis kohati isegi 1000%, mis ajabki inimesed väidetavalt vedelikke ja muud hoopis läbi sotsiaalmeedia ostma. Selline turg moodustavat kogu "mustast turust" praegu 90%.

Väidetav piirikaubanduse oht

Kotke aga läheb kaugemalegi ja väidab, et tulevikus võib tekkida sarnane piirikaubanduse muster, mis on praegu välja kujunenud alkoholi ja tubakaga. "Täna piirikaubanduse kogused veel ilma ei tee ja Eesti koguturumahuga võrreldes jäävad kindlasti alla 1%, kuid kõik kehtestatavad regulatsioonid viitavad sellele, et lähiaastatel on oodata salaturu mahu olulist suurenemist," sõnas ta.