EAS andis Weekendi festivalile tagantjärgi toetust

EAS andis Weekendi festivalile 65 000 eurot toetust, millest esialgu keelduti. Kuna vastavas toetusskeemis on aga raha otsas, saab muusikafestival raha hoopis rahvusvahelistele konverentsidele ette nähtud summadest.

Weekendi festival taotles raha 2016. aasta rahvusvaheliste sündmuste toetuse voorus. EAS jättis taotluse rahuldamata, mille Weekend Festival Baltic OÜ omakorda veebruaris vaidlustas. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium kohustas EASi võimaldama Weekendil taotluses esitatud andmeid korrigeerida, misjärel see tuli ka rahuldada. Nüüd oli aga probleem selles, et selleks ettenähtud raha oli vahepeal otsa saanud.

"Rahvusvaheliste sündmuste toetusskeemis vabu vahendeid taotluse rahuldamiseks ei ole ja kuna igal aastal on sellele toetusele väga suur konkurents, ei sooviks EAS toetuse vahendeid järgmise vooru arvelt vähendada.

Sama toetusskeemi rahvusvaheliste konverentside toetusmeetmes on tõenäoliselt laekumas toetuse tagasimakseid, samuti ei ole toetuse kasutamine toimunud prognoositud tempos. Seetõttu on selles toetusmeetmes vabu vahendeid EASi hinnangul suuremas mahus, kui seda konverentside toetuseks taotletakse," kirjutas EASi juht Alo Ivask ministeeriumile.

MKM oli selle lahendusega päri ja nii saigi Weekend rahad lõpuks kätte - 4. juuli seisuga on need välja makstud. Projekti kogumaksumus on 107 000 eurot, seega jääb Weekendi omaosalus 42 000 euro juurde.

Weekend Festival Baltic OÜ asutati 2015. aasta märtsis. Ühtegi majandusaasta aruannet ettevõte praeguseks esitanud ei ole. Käive on siiski teada - eelmise aasta algusest tänavu veeburari lõpuni on see 621 490 eurot, kusjuures ettevõttes töötas märtsi lõpu seisuga ainult kolm inimest. Ettevõtte omanik on John Paul Rweyemamu Rugemalira.