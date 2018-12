EAS avab uuel aastal välisesinduse New Yorkis

„Eksporditurgudele pääsemine on meie ettevõtjatele olulisemaid kitsaskohti tööjõu kättesaadavuse järel. EASi välisesindajast on abi igale ettevõtjale, kes välisturgudele sisenemist plaanib,“ sõnas ettevõtlus- ja infotehnolooiaminister Rene Tammist.

EASi ettevõtluse keskuse juhi Tanel Rebase sõnul on ettevõtjate vajadus USA idaranniku esinduse vastu suur. „Erinevalt meie peamiselt tehnoloogiavaldkonnale suunatud Silicon Valley esindusest on idarannikule eksportimise vastu huvi tundnud ka mitmed ettevõtted traditsioonilisest tööstusest ning samuti toidu-, puidu- ja kaitsetööstusest,“ kommenteeris Rebane.

„Idaranniku esinduse puhul oli kaalumisel ka Boston, kuid otsustasime just New Yorki kasuks, kuna tegemist on maailma juhtiva ärikeskusega. Seal on võimalik sünergia peakonsulaadi ja saatkonnaga ning esindatud on rohkem sektorid, milles Eesti tugev on, näiteks finantstehnoloogia, tehisintellekt, pangandus, arenevad tehnoloogiad ja IT,“ rääkis Rebane.

New York pakub Eesti ettevõtetele võimalust osaleda mitmetes erinevates tööstusprogrammides ning linnas asub hulgaliselt erinevaid kiirendeid. „Lisaks avatavale välisesindusele on meil USA idarannikul ka kuus aukonsulit, kes on alati nõus meie ettevõtteid oma võrgustiku ja teadmistega aitama,“ ütles Rebane.

Koos New Yorkiga on EASi ekspordinõunikud esindatud kokku 14 turul. Aasias on esindused Singapuris, Indias, Hiinas ja Jaapanis ning peagi avatakse esindus ka Dubais. Euroopa esindused on Soomes, Rootsis, Norras, Taanis, Saksamaal, Prantsusmaal, Hollandis ja Suurbritannias.