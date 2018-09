EAS hakkab tööstusettevõtetele tootearendustoetust pakkuma

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammisti sõnul on toetus vajalik just neile ettevõtjatele, kes soovivad maailmaturul oma konkurentsipositsiooni parandada. „Umbes 70% Eesti ekspordist annab meie tööstussektor. Oleme maailmaturul konkureerimisel olnud seni üsna heas positsioonis, kuid väärtusahelas tõusmiseks ning kõrgema lisandväärtusega toodete ja teenuste väljatöötamiseks on tarvis hoida järjepidevalt tähelepanu tootearendusel ja innovatsioonil. Tootearendus on ettevõtjate jaoks kõrgema riskiteguriga, sest selle investeeringu tasuvus ei ole alati tagatud. Majanduse pikaajaliste kasvueelduste tagamiseks on riigil huvi aidata seda riski maandada, sest see tagab ka ettevõtete jätkuva ekspordivõimekuse,“ selgitas minister Tammist.

„See, mida ettevõtted oma klientidele müüvad täna ei pruugi enam homme leiba lauale tuua. Kuna hinnad on kiiresti tõusnud, siis ei ole Eesti enam odav koht tootmiseks. Järelikult peab tõusma ka toote või teenuse hind. Hinna tõstmiseks tuleb tegeleda tootearendusega, kuid tootearendusse investeerimine on kallis tegevus ja kunagi ei saa olla kindel, et investeering õnnestub ehk omakorda uut raha sisse tooma hakkab. Siin tulebki mängu uus tootearendustoetus, mis aitab ettevõtetel neid riske riigiga jagada,“ ütles EASi ettevõtluskeskuse direktor Tanel Rebane.