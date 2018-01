EAS-i eelarve kasvas 214,9 miljoni euroni

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) tänavuse aasta eelarve mahuks on planeeritud 214,9 miljonit eurot, kasvades aastaga seitse protsenti.

EAS-i 2018. aasta eelarve mahuks on planeeritud 214,9 miljonit eurot, millest 53,8 miljonit eurot on kavandatud ettevõtluse ja ekspordi valdkonna tegevusteks, 8,3 miljonit eurot välisinvesteeringute edendamiseks, 11 miljonit eurot turismivaldkonnale ning 133 miljonit eurot regionaalvaldkonna arendamiseks, teatas EAS, kirjutab ERR.ee.

Mullu oli EAS-i eelarve 201 miljonit eurot, mis teeb eelarve kasvuks seitse protsenti.

Kulude katteallikateks on riigieelarvelisi vahendeid 31,6 miljonit eurot, EL struktuurifondide vahendeid 140,5 miljonit eurot, sihtotstarbelisi välisvahendeid 41,6 miljonit eurot ning muid kulude katteallikaid 1,2 miljonit eurot.

"2018. aasta eesmärk on eelmisest aastast kaks korda suurem ehk tuua riiki 150 miljoni euro ulatuses välisinvesteeringuid ning tuhatkond potentsiaalset töökohta," ütles EAS-i juhatuse esimees Alo Ivask.

Ivask märkis, et välisinvesteeringute puhul on oluline roll EAS-i programmidel Work in Estonia ja e-Residentsus ning toetustel, aga ka välisesinduste igapäevasel tööl ning äridelegatsioonide ja investorite visiitidel Eestisse, mis annavad võimaluse meie ärikeskkonna tutvustamiseks. EAS võtab järgmisel aastal vastu 100 delegatsiooni.

Ivaski sõnul on algava aasta teine suurem fookus jätkuvalt toetada Eesti ettevõtete ekspordile suunatud tegevusi.

Allikas: ERR.ee