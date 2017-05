EAS-i endine nõukogu liige mõisteti tingimisi vangi

Jäätmeärimees ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS-i) endine nõukogu liige Anti Tammeoks mõisteti süüdi aastatel 2010 - 2012 soodustuskelmuse organiseerimises, kus kahtlustuse järgi pettis ta EAS-ilt välja 177 674,38 eurot ja Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) välja 480 000 eurot. Karistuseks mõistis kohus Tammeoksale 11 kuu ja 28 päeva pikkuse vanglakaristuse aastase katseajaga.

Kohtuotsuse väljakuulutamisele Anti Tammeoks ise kohale ei ilmunud. Vaatamata suurejoonelisele petuskeemile, nõudis prokurör Tammeoksale algsel rahalise karistuse 244 päevamäära ulatuses. Tammeoksa päevamäär oli 2011. aastal 61 eurot ehk kokku tuleks tasuda 14 884 eurot.

Kohutuniku otsus oli rangem ning Tammeoks mõisteti süüdi kuriteos ning karistuseks määrati ühe aasta pikkune tingimisi vanglakaristus aastase katseajaga, mida vähendati juba kinnipeetud kahe päev võrra.

Nelitäht OÜ taotles aastatel 2010-2012 EAS-ilt toetust 177 674,38 eurot, mis moodustas 40% projekti maksumusest ning EAS maksis selle ka välja. Samuti taotles Nelitäht OÜ KIK-ilt toetust 479 976,48 eurot toetust. Kuigi Tammeoks ei olnud OÜ Nelitäht juhatuses, leidis kohus, et ta oli Nelitäht OÜ pädevaks esindajaks EAS-i ja KIK-i projektide raames.

Kohus leidis samuti, et toime pandi kuritegu, mille tõenditest selgub, et äriühingute vaheliste tehingute jooksul kasvasid tarneobjektide hinnad väga suures ulatuses ja samuti pikendati tarneahelat majanduslike põhjusteta.

Loe veel

Anti Tammeoks kohtus Foto: Andres Putting

Näiteks valetati presside hinnaks 6,95 miljonit krooni (444 186 eurot), et vältida omafinantseeringut ja ühe roostevaba vanni hind kasvas tarne käigus kaheksa korda. Tarneahela pikendamise eesmärgiks oli järk-järguline hinna suurendamine või tehti seda selleks, et oleks raskem aru saada tehingute sisut.

Kohtu hinnagul on selge, et kogu tarneahela ulatuses kontrollis tehinguid ja andis korraldusi Anti Tammeoks, kes suhtles kõikide äriühingutega ja kutsus neid osalema hangetel. Markantseim näide oli see, kui Anti Tammeoks teeskles telefonis, et ta on Nelitäht OÜ tegevjuht Mario Sootna.

Kokku sai sooduskelmuse kahtlustuse kümme inimest. Lisaks Tammeoksale said süüdistuse ka OÜ Nelitäht juhatuse liige Mario Sootna, RS Technology OÜ ja ettevõtte juhatuse liige Vello Lips, Keskkonnatehnika OÜ ja juhatuse liige Dmitri Käsk ja Kalevi Paluteder. Nende kohtumenetlused lõpetati oportuniteediga.

Anti Tammeoks oli kuriteo toimepanemisel ühendavaks lüliks, mis tõttu on tema süü ka suurem. Kohus leidis, et Tammeoks pani toime kuriteo.

Tammeoksa kaitsja, advokaadibüroo Raidla Ellexi partner Martin Triipani sõnul tuli kohtu otsus üllatusena selle vaidluse valguses. "Kindlasti tutvume põhjalikult põhjendustega, mida kohus on välja toonud. Selleks, et edasi kaevata, tuleb järgmise nädala jooksul esitada apellatsiooniteade ja peale põhjenduste saamist saab otsustada, kas esitada apellatsioonitaotlus või mitte," rääkis ta. Seda, kas otsust on reaalselt plaanis edasi kaevata, Triipan ei täpsustanud.