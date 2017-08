EAS-i juht: raha võiks olla viimane asi, millest ettevõtjaga juttu teeme

Olete neli kuud juhtinud üht kõige kritiseeritumat, et mitte öelda vihatumat riigiasutust Eestis. Peate veel vastu?

(Naerab.) Võrreldes eraettevõttega, kust ma tulin ja kus on lihtsam fookust hoida, tuleb EAS-is tegeleda väga laia ampluaaga. Teiseks on väljastpoolt vaadates EAS-i foon endiselt suhteliselt negatiivne, aga tegelikult töötavad siin valdavalt väga professionaalsed inimesed.

Kas plaanite valdkondi kokku tõmmata?

Me tegeleme sõna otseses mõttes asjadega kanalisatsioonist kosmoseni. Teemasid on nii palju, et asjad, millele peaks ehk enim rõhku panema, jäävad tagaplaanile. Fookus kannatab teinekord.