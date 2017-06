EAS-i nõukogu juht ostis RKAS-ilt magusas asukohas kinnistu soodsalt ja enampakkumiseta

Riik müüs Tartus, Kooli 13 aadressil asuvad endised põllumajandusameti ruumid maha nii, et ostuvõimalusest sai teada ainult EAS-i nõukogu juht Erki Mölder. Ülejäänud ostuhuvilised kuulsid tehingust alles tagantjärele. Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi (RKAS) teatel on kõik korrektne, kirjutab ERR.

Läinud aastal, mil Tartus Kooli tänaval asuvad ruumid Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi portfelli olid jõudnud, uuris sama maja korteriomanik Indrek Miliste, mis neist ruumidest edasi saab, vahendasid ERR-i raadiouudised.

"Selle objekti haldur ütles, et ilmselt lähevad nad müüki, aga ei tea millal. Et mul endal oli pinda juurde vaja, siis oli selgelt huvi seda võimalusel osta. Jutt oli see, et riigi vara müüakse kõik oksjonil. Jäin siis ootama, et millal see oksjon tuleb, et võimalusel osaleda," meenutas Miliste.

Majas on viis korterit ja ostuhuvilisi oli vähemalt kahes korteris.

"Läinud aasta lõpus oli halduriga kontakt, kus ta ültles, et kuskil detsembris otsustatakse see, mis objektist saab ja 2017. aasta alguses läheb müügiks. Ma ütlesin, et andke siis mulle ka teada, millal oksjon toimub," lisas ta.

Mingit oksjoni siiski ei toimunud. Selle asemel helistas RKAS-i esindaja hoopis EAS-i nõukogu esimehele Erki Mölderile.

"Minuga võttis selle aasta alguses ühendust RKASi poolt volitatud firma Pindi Kinnisvara, uuris, kas ma oleksin sellisest projektist või objektist huvitatud ja nii ma selle kinnistu omanikuks saingi," selgitas Erki Mölder.

Loe veel

Märtsi alguses müüski RKAS endised põllumajandusameti ruumid koos sinnakuuluva garaaži ja kuuripinnaga Mölderi osaühingule E9 Varad. Mölder maksis 140 000 eurot ja soovib endistest kontoriruumidest korterid ehitada.

Loe pikemalt ERRi uudisteportaalist.