EAS-i toetusega reisiplatvormi arendanud britt jättis maha suured võlad

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt ligi 15 000 eurot starditoetust saanud iduettevõtte TravelUnion inglasest asutaja Charles Harris üritas ärireisijatele mõeldud platvormi arendada juba 2016. aastast. Ühemehefirmalt on praeguseks saanud tüssata üllatavalt lai seltskond: Tehnopol, start-up-programmis tema mentoriks olnud IT-ettevõtja, EAS ning reise broneerides suuri summasid kulutanud kümned kliendid.

Harris pöördus 2016. aasta mais Mustamäel tegutseva Tehnopoli iduettevõtetele mõeldud programmi poole, et luua telefonirakendusena toimiv ärireiside platvorm. Mõte oli selles, et kliendid saaksid tema kaudu reise ja majutust broneerida nii, et kuutasu eest reisiklubisse kuuludes organiseeritakse asjad otsast lõpuni, lennupiletitest kuni näiteks hotellitoitlustuseni. Programmis sai tema mentoriks IT-firma Thorgate juht Raido Pikkar.

Teenuse eest tasumisega (95 eurot kuus) hakkasid tekkima probleemid juba napilt poole aasta pärast. Lõplikult otsustas Tehnopol Harrisega koostöö lõpetada alles septembris 2017.