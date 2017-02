EAS-i uus juht: ma ei hakka poliitilisi tõmbetuuli enneaegu kartma

Alo Ivask arvab, et EAS-i vajalikud teod on jäänud nähtamatuks, kuid see ei tee neid olematuks.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juhatus kutsus ettevõtte endise juhi Hanno Tombergi novembris OÜ Ermamaa rahastusskandaali tõttu ametist tagasi. Nüüd on Tomberg leidnud endale koha Eesti Meedias ja tema endisele positsioonile on asunud Rautakesko varasem juht Alo Ivask. „Noh, minu karjääris oli ka uuele tööle asumiseks sobiv hetk,” ütles ta.

EAS on praegu Eesti kõige skandaalsem asutus. Kas poliitiliste tõmbetuulte keskel laveerimine ja vanade probleemide haldamine eraettevõtjat ei hirmuta?

Kui ma siin olen, siis järelikult ei hirmuta või tulen lihtsalt selle hirmuga toime. Ma ei arva, et EAS on kõige skandaalsem ettevõte. EAS on teinud väga palju vajalikku, mis on jäänud skandaalide varjus natuke nähtamatuks, aga see ei tähenda, et vajalikku poleks. EAS pole veel valmis ja sihtasutus saab oma rolli ja mõjukust Eestis suurendada ja parandada. Ma usun, et seal on saadaval väga palju kompetentsi, küsimus on selles, kuidas seda kompetentsi tööle panna.