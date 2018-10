EAS-i uus kampaania: Eestit turundavad välismaa kuulsused, järgmine neist on endine tippsuusataja Frode Estil

EASi turismiarenduskeskuse lõpptarbijaturunduse juhi Heili Klandorf-Järvsoo sõnul on kampaania idee on siduda läbi põneva reisielamuse Eestiga inimesi, kelle sõnal on oma kaasmaalaste või ka rahvusvaheliste jälgijate seas tuntav mõju.

Igale kuulsale kampaanias osalevale välismaalasele korraldatakse meeldejääv 2–3 päeva pikkune reis. Reis hõlmab ka võimalust kogeda mõne tavapärase asja tegemist Eestile tüüpilisel ja mujal haruldasel viisil, näiteks pärast sauna jääauku hüppamist. Sealt ongi kampaania oma nime saanud: EstonianWay ehk Eesti moodi eriline. Iga kampaanias osaleva külalise Eesti-reisi filmitakse ja sünnib videosisu, mida kampaanias eri viisil kasutatakse.

EstonianWay projekti eestvedaja ja EAS-i turismiarenduskeskuse kampaaniate juht Rasmus Vaino sõnul levitatakse videoklippe nii Visit Estonia enda kanalites, kui kasutatakse ka kaasaegseid digiturunduse ja sotsiaalmeediavõimalusi. Samuti jagavad erinevates kanalites oma Eestis käimise kogemust kuulsused, kellest nii mõnelgi on tohutu jälgijaskond. Sedakaudi jõuavad reisihuvilised juba kampaanialehele, kus on kuulsuste reisiprogrammid, millest iga inimene võib omaenda Eesti-külastuseks inspiratsiooni saada.