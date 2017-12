EAS-i vastus Indrek Tarandile: struktuurifondide kasutamise veamäär on Eestis teiste riikidega võrreldes madal

Indrek Tarand väitis Delfile antud intervjuus, et "EAS langeb tõsise tähelepanu alla seoses nende laristava ja reegleid ignoreeriva tegevuse tõttu", kuid ei toonud EAS-i hinnangul oma väite kinnituseks ühtegi fakti.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) juht Alo Ivask saatis Euroopa Parlamendi liikmele Indrek Tarandile kirja, kus palub EASi suunal tehtud kriitikat tõendada faktidega. "EAS pole Euroopa Parlamendist saanud indikatsiooni, et asutuse tegevus pole läbipaistev või reeglitele vastav. Vastupidi, EASi eelmise aasta Euroopa Liidu struktuurifondide kasutamise veamäär oli 0,002%, mis on võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega madal," ütles Ivask.

"Nii EASi kui teiste Eesti Euroopa Liidu struktuurifondide rakendusüksuste veamäärad ehk auditeeritud kuludest mitteabikõlblikeks osutunud kulude osakaal on viimase kolme aasta statistikale tuginedes madal, jäädes kordades alla 2%, mis on Euroopa Komisjoni poolt seatud aktsepteeritavaks veamääraks Euroopa Liidu fondide menetlemisel," rõhutas Ivask.

EASi on korduvalt auditeerinud Euroopa Kontrollikoja, Euroopa Komisjoni ja Rahandusministeeriumi audiitorid.

"EASi abil Eestisse toodud välisinvesteeringud on toonud riiki 322 miljonit eurot ning loonud viimase kolme aasta jooksul 2884 uut töökohta. EASi toetatud Eesti ettevõtete ekspordimaht ulatub 5,3 miljardi euroni, sealjuures kasvas kolmanda kvartali käive tänavu 62 miljonit eurot," märkis EASi juht. "On üllatav lugeda Euroopa Parlamendi liikme faktidele mitte tuginevat kriitikat riikliku ettevõtluse tugisüsteemi ühe suurema institutsiooni suunal, mis on ületanud 2017. aastaks seatud eesmärke nii välisinvesteeringute riiki toomisel kui ka Eesti ettevõtete ekspordi hoogustamisel," lisas ta.