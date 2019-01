EAS jagab pool miljonit eurot toetusraha kultuuri- ja spordiüritustele

Toetust sellest voorust saavad kultuurisündmustest I Land Sound 2019 ja Viljandi pärimusmuusika festival 2020. Viljandi folgile antakse toetust maksimummahus ehk 65 000 eurot ning Saaremaa muusikafestivali korraldamiseks sama palju.

Spordiprojektidest toetatakse Audru ringrajal toimuvat Põhjamaade meistrivõistluste etappi Estonian Grand Prix 2019 (65 000 eurot), laskesuusatamise IBU CUP 2019 (41 041 eurot) ja kahevõistluse 2020 MK etapi korraldamist Otepääl (65 000), orienteerumise EM ja MK finaalvõistluse korraldamist 2020 Rakvere piirkonnas (65 000), 2019 Tallinn Open rahvusvahelist maadlusvõistlust ning iluuisutamise ISU juunioride MM võistluse korraldamist Tallinnas (65 000).

Järgmise tasandi sündmuste korraldamiseks on aga EASi hinnangul nö klaaslagi on ees ja suurema kasvu tekitamiseks on vajalik tegeleda ka infrastruktuuri arendamisega.

Piirkondade majutusvõimalused ja liikumisvõimalused on saavutanud tippkoormuse ning kõrghooajal on tekkinud tõsine majutuskohtade puudujääk, mistõttu Eesti ei saa võõrustada kõiki rahvusvahelisi külastajaid, kes sündmusest osa võiks võtta. EASi turismiarenduskeskus otsib lahendusi ning panustab sellesse täiendavalt läbi turismiettevõtete ärimudelite toetusmeetme ning teiste tegevuste.