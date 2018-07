EAS jättis tööstuspargi ilma 800 000 eurosest toetusest

Virtsu tööstuspargi kavandas endine Hanila vald ja küsis selle jaoks üle 800 000 euro EASi toetust. EAS eelistas kaks korda järjest teisi Läänemaa projekte, kuigi just Virtsu oli taotlejate algses pingereas esimesel kohal, kirjutab Lääne Elu.

EASi toetuste keskuse direktor Monica Hankov ütles Lääne Elule pressiesindaja vahendusel, et EAS ei saa kommenteerida rahuldamata taotluste sisu.

Lääneranna volikogu esimehe Arno Peksari sõnul on toetuseta jäämine üsna arusaamatu – öeldi, et Virtsu tööstuspargi projekt pole jätkusuutlik ja teha pole midagi. „Ma olen nii aru saanud, et esimene kord ei saanud me raha sellepärast, et vallal oli pooleli kohtuasi tööstuspargi vastastega,” ütles Peksar.

