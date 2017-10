EAS kostitas Richard Bransonit 5500-eurose õhtusöögiga

Oktoobri algul Helsingis toimunud ärikonverentsi väisas üks maailma tuntumaid ärimagnaate, Virgini kaubamärgi all lugematutesse valdkondadesse investeerinud ärimees ja paljude ettevõtete omanik inglane Sir Richard Branson.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) on aastaid olnud Nordic Business Forumil (NBF) osaleja ja partner, sest üritusest võtab osa suur hulk eestlasi, tänavu rekordiliselt 960 inimest. Helsingisse oli ürituse alguspäeval nii suur tung, et sadamasse kiirustajad tekitasid hommikul Tallinna kesklinnas ummikuid ja Tallink lükkas laeva väljumist pool tundi edasi, et kõik konverentsilised ikka pardale jõuaksid.

Niipea kui EAS Bransoni tulekust teada sai, paluti foorumi tegijatelt võimalust karismaatilise ja kuulsa ärimehega kohtuda. Sihtasutus panustas sel aastal NBF-ist osavõtule varasemate aastatega võrreldes suurima summa 39 300 eurot.