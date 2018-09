EAS õppis mullusest veast? Richard Bransoni 5500-eurone õhtusöök jääb korduseta

Täna Helsingis alanud ja kaks päeva kestva Nordic Business Forumi seekordseks peakülaliseks on endine Ameerika president Barack Obama, kes astub üles homme pealelõunal.

Mullu pani sama üritus rambivalgusse tuntud ettevõtja ja riskikapitalisti sir Richard Bransoni, kelle auks korraldas EAS ka õhtusöögi, mis läks maksma 5500 eurot. Kuigi sellest sai osa kaheksa eestlast ja selle raames tutvustati Eesti e-residentsuse programmi, Branson e-residendiks ei hakanud.

„Selline idee tõesti oli ja teemat arutati. Praeguse seisuga ei ole temast saanud e-resident, kuid Bransonil on see võimalus olemas, kui ta peaks seda edaspidi soovima,” põhjendas aasta tagasi toonane EASi turundusjuht Piret Reinson. See oli ka peamine põhjus, miks avalikkuses peeti õhtusööki läbikukkunuks.

Kuigi ka sel korral osaleb mainekal ärifoorumil 900 eestlast, siis EASi kommunikatsioonispetsialisti Egert Puhmi sõnul mullust õhtusööki enam ei korrata. „EAS ühtegi üritust Nordic Business Forumi raames ei korralda,” lausus ta.

Nordic Business Forumi konverentsidel on varasemalt esinenud Al Gore, Jack Welch, Arnold Schwarzenegger, Arianna Huffington, Ben Bernanke, Will Smith, Steve Wozniak, Seth Godin, Simon Sinek ja paljud teised.