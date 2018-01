EAS otsib e-Eesti maine tegevuskava koordinaatorit. Mis imeloom see on?

Tööportaalidest leiab kuulutuse, kus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) otsib e-Eesti maine tegevuskava koordinaatorit. Kas e-Eesti maine on ohus? Keda täpsemalt otsitakse? Millist palka võib kandideerija oodata? Viimane on paraku praegu veel saladus.

Mis on selle ametikoha eesmärk?

Tegemist on riikliku tellimusega. EAS lähtub antud juhul e-Eesti rahvusvahelise maine edendamise tegevuskavast.

2016. aastal sõlmis Riigi Infosüsteemi Amet koostöös riigikantselei ja majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga hankelepingu Callisto Group OÜ-ga e-Eesti rahvusvahelise maine edendamise tegevuskava väljatöötamiseks aastateks 2017-2019 ja tegevuskava esimese aasta tegevuste elluviimiseks, mis kestsid kuni 2017. aasta lõpuni. Edaspidi võtab antud tegevuskava juhtimise üle e-Eesti esitluskeskus, kes asub e-riigi maine tegevuskava koordineerima ja ellu viima.

E-Eesti maine tegevuskava koordinaatori tööülesanneteks saavad olema e-Eesti maine tegevuskava plaani elluviimine ja koordineerimine, töörühma töö koordineerimine, e-Eesti keskse kommunikatsiooniplaani koostamise juhtimine ja elluviimine koostöös e-Eesti osapooltega. Lisaks suhete loomine rahvusvaheliste meediakanalite ja sündmuste korraldajatega, e-Eesti maine meediamonitooringu korraldus ning muud jooksvad ülesanded.

Kas meie e-maine jätab kuidagi soovida, kas siin on tarvis parandusi?

E-Eesti rahvusvahelise maine hetkeolukord on üldjoontes positiivne. E-Eesti teemalise koostöö ja kommunikatsiooni puhul on tekkinud vajadus keskse juhtimise järele. Varasemalt on toimunud erinevate e-Eesti teemadel rahvusvaheline kommunikatsioon paljuski organisatsioonipõhiselt. Osapooli, kes e-Eesti teemadega kokku puutuvad ja Eestit neil teemadel rahvusvahelises avalikkuses esindavad, on üha enam. Paralleelselt kasvab pidevalt erinevate kanalite ja sõnumite hulk. Samal ajal peab e-Eestist loodav kuvand olema terviklik ja tuginema läbimõeldud kontseptsioonile, mitte müütidele. Seetõttu ongi vaja keskset teemade juhtimist ja kommunikatsiooni planeerimist.

Milline on palk?

Kuna konkurss veel toimub, siis palganumbrit avaldada ei saa.

Teine eeldus ehk pikaajaline töökogemus avalikus sektoris e-riigi valdkonnaga seonduvalt. Kui suur selline inimeste ring üldse võiks olla. Kas see ei jäta justkui suunatud konkursi muljet?

Konkurss ei ole kindlasti suunatud ning kõiki kandidaate koheldakse võrdselt. Neid hinnatakse ja valik tehakse vastavalt kandidaatide pädevusmudelile ning oskustele. Otsitakse inimest, kellel on pikaajaline töökogemus kommunikatsioonialal ning soovitatavalt oleks parimal juhul see kogemus seotud avaliku sektori ja e-riigi valdkonnaga. Kuid e-riigi valdkonna kogemuse puudumist ei tasuks kindlasti võtta piirava tingimusena. Kandideerima on oodatud kõik pikaajalise kommunikatsioonialase töökogemusega huvilised.