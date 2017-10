EAS Rõivase ahistamisskandaalist: üksikute inimeste käitumine on kahjustanud kogu visiiti ja riivanud ettevõtjaid

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) pressiesindaja Mariann Sudakovi sõnul kahjustasid Malaisia ärivisiidil ebakorrektselt käitunud delegatsiooni liikmed kogu visiiti ja korrektselt käitunud ettevõtjaid.

"EAS on alati eeldanud, et äridelegatsioonide liikmed, kes esindavad Eestit, teevad seda väärikalt. EASil on väga kahju, et Singapuri ja Malaisia ärivisiidi üksikud delegatsiooni liikmed on programmivälisel ajal käitunud viisil, mis on kahjustanud kogu visiiti ning riivanud ka korrektselt käitunud Eesti ettevõtjaid, kes kuulusid samasse delegatsiooni," sõnas Sudakov.

EASi poole pole Sudakovi sõnul ükski Singapuri ja Malaisia visiidi äridelegatsiooni liige või delegatsiooni mitte kuulunud inimene pöördunud ahistamissüüdistustega, millest kirjutab tänane Eesti Päevaleht. "EAS sai väidetavatest ahistamisjuhtumitest teada ajakirjanduse vahendusel," kinnitas EASi pressiesindaja.

"Küll aga on EAS teadlik juhtumist, kus ametliku programmi välisel ajal toimus juhtum, kus delegatsiooni mitte kuulunud naine lükati basseini. Delegatsiooni juht Erki Mölder otsustas juhtunuga seotud delegatsiooni liikme edasise programmi osas delegatsioonist välja arvata. Ühtlasi otsustas EAS, et intsidendi põhjustanul ei ole aasta jooksul võimalik osaleda EASi poolt korraldatavate ärivisiitide delegatsiooni koosseisus," märkis Sudakov.

Ta kinnitas, et programmiväline üritus, millele Eesti Päevaleht oma artiklis viitab, ei olnud ärivisiidi ametlik osa ja seda üritust ei korraldanud EAS. "Tegemist oli baariga, mida külastasid delegatsiooni üksikud liikmed enda soovil ja programmi välisel ajal. Delegatsiooni kuulunud EASi esindajad ei olnud ühegi nimetatud intsidendiga seotud."

Sudakov rõhutas, et EAS ei tasunud ühtegi selle õhtuga ehk programmivälise tegevusega seotud arvet. "Ärivisiidiga seotud reisi- ja majutuskulud ning osade ürituste korraldamise eest tasusid delegatsiooni kuulunud ettevõtted. EAS tasus transpordikulud sihtkohas ning samuti osade üritustega, näiteks äriseminaride korraldamisega Singapuris ja Malaisias, seotud kulud. Kogu ärivisiidi eelarve oli suurusjärgus 15 000 eurot."

Tänases Eesti Päevalehes ilmus lugu, kus tuli avalikuks EASi ametliku delegatsiooni liikmete ebaväärikas käitumine Malaisias korraldatud peol. Peol viibis ka reformierakondlasest ekspeaminister, praegune riigikogu aseesimees Taavi Rõivas, kes tunnistas, et peol viibinud naisel oli tema käitumise kohta etteheiteid, ning vabandas peol toimunu eest.