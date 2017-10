EAS tahtis väikeettevõtjalt Bransoni õhtusöögi kõrvale saada tasuta kaht kasti veini

Richard Bransoniga kohtumise ettevalmistuste ajal sai väikeettevõtja, Veinivilla omanik Tiina Kuuler õhtusöögi joogivaliku eest vastutavalt veinitundjalt Robert Põllult e-kirja palvega toetada õhtusööki kahe kastitäie Kuuleri firma veiniga. Kuuleri arvates on aga uskumatu, et 5500 eurot maksma läinud üritusele küsiti väikefirmalt "toetust" - nimelt oleks kaks kasti veini EAS-ile maksma läinud 120 eurot.

Ärimees Richard Bransoni õhtusööki ette valmistades otsustati, et lisaks söökidele on ka kõik joogid peavad olema Eesti päritolu, tahtis Põld õhtusöögil pakkuda ka Kuuleri firma valmistatud ja auhindu pälvinud õuna-ebaküdooniaveini. Põld selgitas, et Kuulerile oleks see hea võimalus oma tooteid väljaspool Eestit eksponeerida, ja soovis temalt kaht kasti veini. „Õhtusöögil on kohapeal kindlasti ka fotograaf ja hiljem saab ka see üritus omajagu meediakajastust," kiitis Põld.

Ettepanek oligi väga meelitav, kui ainult väikeettevõtjalt poleks veinikaste küsitud tasuta. „Ma olin ikka täiesti hämmingus," sõnas Kuuler. „Selle kahe kasti veini hind oli u 120 eurot ja tegemist ei olnud ju mingi heategevusliku üritusega, et me oma tooteid tasuta peaksime jagama. Eriti EAS-i puhul, kust me ei ole kunagi saanud ühtegi toetust, aga samal ajal loeme pidevalt, kuidas täiesti pöörastele asjadele raha kulutatakse või jagatakse."

Kuuler helistas sommeljeele ja selgitas, kui oluline on väiketootjale iga teenitud euro. Seepeale nõustus EAS siiski veinide eest - väikese allahindlusega - maksma. Kuulnud Ärilehelt, et kui tema pidi kemplema 120 euro üle, siis õhtusöök maksis 5400 eurot, Kuuler ohkas. „Nojah... Ma ei taha hästi uskuda, et näiteks Põhjaka kokad oma kartuli-kaalika sinna tasuta tõid!"

Õhtusöögi korraldamisega seotud kuludes sisaldus Eesti päritolu toorainest 3-käiguline õhtusöök üheksale inimesele ning tööjõukulu (kohapeal 4 töötajat, kaks kokka ja kaks ettekandjat), nõude rent ja dekoratsioonid.