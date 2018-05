EAS toetab Eesti Meremuuseumi perekeskse atraktsiooni loomist ning loomaaeda Pilvemetsa rajamist

Eesti Meremuuseumi uus perekeskne atraktsioon jutustab muuseumi direktori Urmas Dreseni sõnul meremajanduse loo, annab ülevaate kaupade ja reisijate meritsi liikumisest, kaubandusvõrgustike arengust, tehnoloogilistest lahendustest ning inimestest selle kõige taga. „Näituse sisuline ülesehitus ja esitluslahendused lähtuvad printsiibist pakkuda põnevat külastust kõigile külastajatele üheaegselt, nii lastele kui ka täiskasvanutele. Igas teemasaalis kasutatakse originaaleksponaate koos rikkaliku illustreeriva materjaliga, toetava graafika ning mitmekülgsete digilahendustega ja käed-külge tegevustega,“ lisas Dresen.

Uuel muuseumil on kaks tähteksponaati - keskaegne koge vrakk, mis asub spetsiaalselt eksponeerimiseks valmivas juurdeehituses, ning Suure Rannavärava kompleks, mis Tallinna vanalinna olulise osana kuulub UNESCO maailmapärandisse. Arendaja eesmärk on kasvatada külastajate arvu 70 000 võrra aastas, sealhulgas väliskülastajate arvu 40 000 võrra. Eesti Meremuuseumi uus kaasaegne perekeskne elamusõppe atraktsioon plaanitakse avada 2019. aasta novembris.

Pilvemets on Tallinna Loomaaeda rajatav kaasaegne ja terviklik Kagu-Aasia troopilise ökosüsteemi elamust pakkuv ekspositsiooniala. „Ekspositsiooni läbimine on kui rännak Kagu-Aasiasse, mille keskseks osaks on metsafragment. Seda täiendavad virtuaalreaalsed eksponaadid, mille ülesanne on täiustada elusekspositsiooni ning võimendada külastajakogemust,“ sõnas Tallinna Loomaaia direktor Tiit Maran ning lisas, et ekspositsioonis on arvestatud igas vanuses külastajaga.

Maran lisas, et ekspositsioon koosneb erinevatest aladest - koobas, tunnel, kasvuhoone, mets ja terraarium. Igal alal on oma temperatuur ja elemendid, teekonna läbimine annab külastajale elamuse, justkui siseneks pilvemetsa ja tutvuks sealsete asukate ning taimedega. Külastaja kogeb oma meelte abil niiskust, lõhnu, helisid ning vaatepilte. Elamust aitavad süvendada aeg-ajalt esinevad kõuemürin, vihmasajud ning hõljuvad udupilved, mis kõik on pilvemetsale omased,“ lausus Maran. Pilvemetsa avamise järgselt loodetakse külastajate arvu hinnangulist kasvu üle 30 000, kellest ligi 18 000 on väliskülastajad. Pilvemets on plaanis avada 2021. aasta kevadel.

Praegu jätkub veel Mellson Grupi projekt „Kogu pere külastuskeskus Sea Star/Meritäht“ põhitaotluse menetlus.

Pereturismi atraktsiooni toetuse abil viiakse ellu riikliku turismiarengukava eesmärke ja kasvatatakse Eesti kui turismisihtkoha tuntust. Toetuse andmise tingimuste kohaselt on projektitaotluste menetlemine kaheetapiline: eeltaotlus ja seejärel põhitaotlus. Toetust saavad atraktsioonid, mis meelitavad Eestisse väliskülastajaid, on sobilikud peredele, mille arendamisega kaasneb teiste turismiteenuste areng nagu majutus, toitlustus ja teised vaba aja teenused ja mis aitavad oma uuendusliku kontseptsiooniga tutvustada Eestit kui pereturismi sihtkohta. Vähemalt 50% projekti eelarvest tuleb välja käia taotlejal oma vahenditest.

Pereturismi atraktsioonide toetusmeedet rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.