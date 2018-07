EAS toetab Stora Enso finantsteenuste keskuse arendamist Tallinnas

„Stora Enso Grupi otsus luua peamine ja keskne finantsteenuste keskus just Tallinnasse on tunnustuseks nii siinsele arengupotentsiaalile kui ka kohalikule majanduskeskkonnale," ütles Stora Enso Tallinna finantsteenuste keskuse juht Martin Leiger. Tema sõnul luuakse lisaks otseselt finantsarvestusega seotud rollidele Tallinnasse ka täiesti uute valdkondadega seotud ametikohti. „Lisaks traditsioonilisematele jagatud finants- ja raamatupidamisteenustele hakkab Tallinnas toimuma protsesside pidev arendamine, tõhustamine ja automatiseerimine, muuhulgas robootika rakendamine, mis annab inimestele võimaluse tegeleda suuremat lisaväärtust loovate tegevustega. Meil on väga hea meel, et EAS toetab aktiivselt meie püüdlusi edendada Eesti kui teenusekeskuse sihtkoha konkurentsivõimet ülemaailmses tihedas konkurentsis," sõnas Leiger.

„See on rõõmustav, et me saame pakkuda ettevõtetele vajalikku tuge ning samuti on positiivne, et Eesti IT-valdkonna kõrge tase siia suuri tegijaid meelitab," ütles Selirand ja lisas, et EASis käib pidev ja aktiivne töö selle nimel, et veel selliseid arenduskeskusi Eestisse meelitada ning sama oluline on olemasolevate lihtsamakoeliste teenuskeskuste muutmine komplessemateks arenduskeskusteks. „On hea, kui Eestist pakutakse kogu kontsernile raamatupidamisteenust, kuid veel parem, kui tegeletakse raamatupidamisprotsesside digiteerimise ja automatiseerimisega," ütles Selirand.

EASi tugiteenus- ja arenduskeskuste toetus on suunatud ettevõtetele, kes tegutsevad vähemalt kahes riigis ning kes kuuluvad kontserni, mille käive on olnud viimasel aastal vähemalt 100 miljonit eurot. Projekti tulemusena tuleb luua vähemalt 20 uut täistööajaga töökohta, mille keskmine palk peab olema võrdne vähemalt 1,5-kordse Eesti keskmise maakonnapõhise palgaga vastavalt loodava keskuse asukohale. Eesmärk on tuua Eestisse suurema lisandväärtusega tugi- ja arenduskeskused. Varasemalt on EAS toetanud ABB Tallinna regionaalse äriteeninduskeskuse arendamist ja Arvato Financial Solutionsi innovatsiooni- ja arenduskeskuse laienemist.

Stora Enso on maailmaturul juhtiv taastuvate lahenduste pakkuja pakendamise, biomaterjalide, puitkonstruktsioonide ja paberi vallas, kelle klientide hulka kuuluvad pakenditootjad, kaubamärgiomanikud, paberi- ja kartongitootjad, kirjastajad, jaemüüjad, trükikojad, töötlejad ja ehitusettevõtted. Stora Enso annab enam kui 30 riigis tööd umbes 26 000 inimesele ning 2017. aastal oli nende müügikäive 10 miljardit eurot ja ärikasum 1 miljard eurot. Stora Enso aktsiad on kantud Nasdaq Helsinki ja Stockholmi börside nimekirja.