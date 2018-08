EAS toob 170 000 euro eest 20 IT-spetsialisti Eesti firmadega tutvuma

"Work in Estonia alustas koos 12 Eesti tööandjaga projekti Career Hunt Tallinn 2018. Projekti raames tuuakse Eestisse 20 põhjaliku eeltöö tulemusena väljavalitud ja eelintervjueeritud kandidaati.

20 hulka kuuluvad näiteks heade tehniliste oskustega Node.js back-end arendaja Taxify jaoks või kogenud seeniortaseme Java arendaja Nortali jaoks," ütles EAS-i Work in Estonia programmijuht Kaidi-Kerli Kärner.

"Väljavalitud spetsialistidele korraldatakse viiepäevane külastus Eestisse, mille jooksul on nad kaks päeva tööintervjuudel ja testimisel tööandjate juures ning ülejäänud kolme päeva eesmärk on, et tippspetsialistid saaksid kindluse, et Eesti on neile hea koht elamiseks," lisas ta.

