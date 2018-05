EAS võtab jalad kõhu alt välja. Kuidas suurendada välisinvesteeringuid, eksportida targemalt ja tuua siia rikkamaid turiste?

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) esindajad käivad juba mõnda aega mööda riigikogu fraktsioone ja erialaliitusid ning arutavad poliitikute ja spetsialistidega riigi majanduspoliitikat. Lihtsustatult öeldes on Eesti majanduse kolm põhiprobleemi otseselt seotud EAS-i kolme tegevusvaldkonnaga: eksport, välisinvesteeringud ja turism. Me ekspordime liiga odavaid tooteid liiga vähestesse riikidesse, meil pole välisinvesteeringute siia meelitamiseks piisavalt konkurentsieeliseid või ei oska me neid esile tuua ning Eestisse tulevad enamasti lähiriikide hinnatundlikud turistid.