EASi aasta uuendaja tiitli saanud ärimehe firmad maadlevad miljonivõlgadega

EASilt aasta uuendaja tiitli saanud poolaka Miroslaw Pienkowski viis ettevõtet läksid saneerimisele. Firmade võlad ulatuvad pea 19 miljoni euroni, kirjutab Äripäev.

"Ta on Eestisse sattunud Steve Jobs. Kui keegi ütleb, et nii ei saa, siis tema vastab, et saab," kiidab saneerimisnõustaja Andro Kullerkupp võlgadesse vajunud Pienkowski oskust leida lahendusi võimatutele olukordadele.

Siiski pole Pienkowski firmade maksuvõlgade mure pikka aega lahenenud - mehe ettevõtted on üksteise järel riigile võlgu jäänud alates 2015. aasta septembrist. Sellal kui titaanist meditsiiniseadmeid ning Audile-BMW-le varuosi valmistavad firmad maksuvõla all ägasid, müüs Pienkowski läinud aasta lõpus talle kuulunud ajalehe Narvskaja Gazeta.

Loe pikemalt Äripäevast.