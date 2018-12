EASi eelarve väheneb ümberkorralduste tõttu märgatavalt, kuid valdkonnad saavad kuni viiendiku raha juurde

Kolme põhivaldkonna eelarve on võrreldes eelmise aastaga aga suurenenud.

Kuigi tänavu aasta oli EASi eelarve pisut üle 134 miljoni euro, siis sellest väga suure osa ehk 63 miljonit moodustas regionaaltoetuste valdkond, millega järgmisest aastast EAS enam ei tegele. Samas kasvab näiteks ettevõtluse ja ekspordi valdkonna eelarve 44 miljonilt pea 53 miljonile ehk 20%. Protsentuaalselt pea sama suur tõus (18%) ootab ees välisinvesteeringute valdkonda, kus eelarve kasvab pea 1,5 miljoni euro võrra ehk 9,7 miljonile eurole. Turismivaldkond saab juurde pool miljonit eurot ja eelarve kasvab pea 11 miljonile.

Foto: EAS

EASi juhatuse esimehe Alo Ivaski sõnul on meie majanduse seisukohalt suur väljakutse see, et me ekspordime liiga lihtsaid kaupu liiga vähestele turgudele. „Selleks keskendume veel jõulisemalt Eesti ettevõtete toetamisele toodete ja teenuste arendamisel, innovatsiooni loomisel ning välisturgudele murdmisel. Hea näide on tänavune aasta ettevõte Cleveron, mis panustab väga jõuliselt nii maailmas unikaalsete toodete välja arendamisse kui ka välisturgudele laienemisse," ütles Ivask.